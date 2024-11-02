Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tân Hội, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm thang nhôm của công ty Sử dụng các phần mềm thiết kế CAD như AutoCAD, SolidWorks, Inventor,...để tạo bản vẽ kỹ thuật, mô hình 3D cho sản phẩm. Tiếp nhận, phân tích thông tin, dựng bản vẽ theo yêu cầu khách hàng. Lên bản vẽ cải tiến sản phẩm, khảo sát ý kiến chốt thông tin và triển khai ý tưởng. Chịu trách nhiệm bóc tách bản vẽ chi tiết và lựa chọn vật liệu thiết kế theo yêu cầu hoặc theo ý tưởng. Tính toán được khối lượng vật tư tiêu chuẩn với mỗi sản phẩm chi tiết.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên về R&D, thiết kế cơ khí, bóc tách bản vẽ,

- Biết sử dụng Autocad, Solidworks, Inventor hoặc các phần mềm thiết kế 3D khác.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật.

- Kỹ năng giám sát và quản lý quy trình sản xuất.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15M. Thưởng hoàn thành công việc Thời gian làm việc giờ hành chính, được phụ cấp ăn trưa hàng ngày. Chế độ xét tăng lương 6 tháng/ lần. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ của Luật Lao động, các chính sách, phúc lợi của Công ty thường xuyên được nâng cao. Được tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát hàng năm của công ty. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và công bằng. Là nơi để bạn thể hiện và phát triển được khả năng của bản thân. Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và đề cao các giá trị Văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

