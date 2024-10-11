Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 256/45A Phan Huy Ích – Phường 12 – Q. Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh, Gò Vấp

Thiết kế công trình hạ tầng cấp thoát nước, bao gồm:

- Thiết kế trạm xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải

- Tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch, tuyến cống thu gom nước thải.

Các công việc khác khi được phân công.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, đô thị, môi trường hoặc các ngành có liên quan Có kiến thức, hiểu biết về thiết kế, thi công, bảo trì tại các công trình/dự án xây dựng dân dụng (cấp thoát nước), hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và giao thông. Có kỹ năng quản lý 01 nhóm nhỏ dưới 05 người. Anh văn đọc hiểu, giao tiếp cơ bản Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, powpoint; Sử dụng AutoCad 2D, Revit, Civil 3D.và biết sử dụng các phần mềm thiết kế cấp thoát nước...

- BHXH đóng ngay sau thời gian thử việc

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm

- Tối thiểu 1 tháng lương tháng 13

- Tham quan du lịch hàng năm

