Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Điện thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Thiết kế hệ thống Điện công nghiệp cho các dự án về nhà xưởng

• Tính toán bóc tách khối lượng gửi cho bộ phận thầu làm chào giá cho dự án

• Phối hợp với các bộ phận để điều chỉnh hoăc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến phạm vi công việc

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng thiết kế và BGĐ Công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Độ tuổi từ 25-40, Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Hệ thống điện ..và các ngành kỹ thuật khác liên quan;

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên làm thiết kế hệ thống điện cho nhà xưởng công nghiệp;

- Có kiến thức về vật liệu, thiết bị điện, Am hiểu tiêu chuẩn thiết kế ngành cơ điện

- Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật tốt;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, tin học văn phòng, biết sử dụng Revit là một lợi thế.

Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực, từ 12-20tr/tháng+thưởng

- Thời gian làm việc: 7.5h/ngày, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

- Thưởng vào các dịp Lễ, tết trong năm; Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả theo doanh thu

- BHXH, BHTN, BHYT theo quy định,

- Nghỉ phép 12 ngày /năm

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, thân thiên và có nhiều cơ hội học hỏi, được đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn;

- Cơ hội thăng tiến trong công việc lên vị trí cao hơn; Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng;

- Chế độ phúc lợi văn hóa đầy đủ và hấp dẫn: Liên hoan, sinh nhật, văn hóa thể dục thể thao, sinh nhật, tham quan du lịch, Team Building,Tặng quà vào dịp đặc biệt: quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu; 20/10; 8/3..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.