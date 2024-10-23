Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển sản phẩm cơ khí mới, cải tiến sản phẩm hiện có.

Sử dụng các phần mềm CAD (Inventor, AutoCAD, SolidWorks, 3dsmax, Sketchup) để tạo bản vẽ kỹ thuật, mô hình 3D cho sản phẩm.

Phân tích yêu cầu kỹ thuật, lên ý tưởng thiết kế, tạo bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bản vẽ lắp ráp.

Thực hiện tính toán, kiểm tra khả năng sản xuất, tính toán chi phí sản xuất.

Tham gia vào quá trình sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm sản phẩm.

Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất, lắp ráp.

Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm.

Cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực thiết kế cơ khí.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật cơ khí hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí, kỹ thuật chế tạo.

Sử dụng thành thạo các phần mềm CAD (Inventor, AutoCAD, SolidWorks, 3dsmax, Sketchup).

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng các công cụ đo lường.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm cơ khí, có kiến thức về gia công cơ khí.

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Thiết Bị Năm Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Thiết Bị Năm Sao Việt

