Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH
- Hà Nội: KCN Gián khẩu, Gia Viễn, Gia Viễn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát hiện trường và báo cáo kết quả khảo sát các dự án, công trình Thiết kế, kiểm tra thiết kế lập và hoàn chỉnh Hồ sơ kỹ thuật...các dự án, công trình theo đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ được giao, đề xuất giải pháp xử lý các sự cố... Vẽ bản vẽ thi công (shop drawing). Lập dự toán khối lượng, dự toán tổng thể hoặc chi tiết...cho các dự án, công trình. Bóc tách khối lượng để thi công hoặc để đấu thầu. Thực hiện các công việc cụ thể khác khi được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành: Cơ khí, thiết kế chế tạo.... Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm thiết kế( 2D, 3D, Solidworks, Inventor, Autocad) Từ 1 năm Kinh nghiệm Nắm rõ các kiến thức về thiết kế chế tạo. Liêm chính, trung thực, y thức tổ chức kỷ luật tốt và thực hiện pháp luật tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo thỏa thuận khi phỏng vấn Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động. Làm theo giờ hành chính (08h - 17h), Nghỉ sáng thứ 7 và chủ nhật Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
