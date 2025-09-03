Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghệ cao Hòa Lạc (có xe đưa đón hàng ngày), Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

· Thiết kế bản vẽ cơ khí chế tạo cho các loại tủ điện trung thế, hạ thế, PLC, IO, MCC/DB ...

· Bóc tách vật tư, thiết bị, đề xuất vật tư thiết bị theo bảng khối lượng đã bóc tách với thông số kỹ thuật đầy đủ và chi tiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí-chế tạo máy hoặc tương đương

+ Có hiểu biết về hệ thống tủ bảng điện.

+ Sử dụng tốt các phần mềm: AutoCAD

+ Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

+ Có khả năng sử dụng tốt phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office (Word, Excel).

Chấp nhận ứng viên mới ra trường có kiến thức tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực.

• Đánh giá tăng lương định kì hàng năm theo năng lực và hiệu quả làm việc.

• Thưởng theo các dịp lễ tết lớn, thưởng cuối năm theo doanh thu dự án tham gia.

• Được đào tạo, nghiên cứu, tiếp xúc với công nghệ mới. Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

• Được đóng bảo hiểm y tế dịch vụ bao gồm gói sức khỏe nội và ngoại trú hàng năm

• Có chế độ nghỉ hè, du xuân hàng năm

• Phụ cấp ăn trưa tại nhà máy, chế độ công tác phí, xe đưa đón công tác

• Hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ, được đóng BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ lễ, thưởng năng suất, nghỉ việc riêng theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin