Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AICOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa A14B2 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Lên phương án tính toán thiết kế kết cấu và triển khai thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng. (Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm việc với các công trình vốn ngân sách). Phối hợp cùng các bộ môn khác triển khai thiết kế chi tiết hạng mục Kết cấu của dự án nhằm tối ưu hóa thiết kế, hạn chế tối đa vướng mắc khi triển khai thi công thực tế. Kiến thức cơ bản về kết cấu tốt, nắm vững các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành về thiết kế, tính toán kết cấu. Trực tiếp làm việc và báo cáo cho Chủ trì kết cấu tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh để xin ý kiến và giải pháp. Giải trình bảo vệ phương án thiết kế trước đơn vị thẩm tra, thẩm định Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Lên phương án tính toán thiết kế kết cấu và triển khai thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng. (Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm việc với các công trình vốn ngân sách).

Phối hợp cùng các bộ môn khác triển khai thiết kế chi tiết hạng mục Kết cấu của dự án nhằm tối ưu hóa thiết kế, hạn chế tối đa vướng mắc khi triển khai thi công thực tế.

Kiến thức cơ bản về kết cấu tốt, nắm vững các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành về thiết kế, tính toán kết cấu.

Trực tiếp làm việc và báo cáo cho Chủ trì kết cấu tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh để xin ý kiến và giải pháp.

Giải trình bảo vệ phương án thiết kế trước đơn vị thẩm tra, thẩm định

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm việc với các công trình vốn ngân sách). Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc như: CAD, ... Có khả năng hoạt động độc lập và theo nhóm.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm việc với các công trình vốn ngân sách).

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc như: CAD, ...

Có khả năng hoạt động độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AICOVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + sản lượng+ thưởng (Thỏa thuận mức lương trực tiếp khi phỏng vấn). Tổng nhu nhập 14 - 17 triệu đồng. Được xem xét điều chỉnh tăng lương cứng 01 lần/năm. Được thưởng tháng lương thứ 13. Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/04, 1/5, 2/9, ... ngoài ra Cty tổ chức đi du lịch ít nhất 01 lần/năm. Hưởng các phúc lợi khác từ công đoàn: hiếu, hỷ, ốm đau, ... Tham quan, CLB Thể thao, ... Được đóng 100% bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và chuyên môn cao. Có khả năng phát triển nghề, phát huy khả năng lãnh đạo. Có môi trường làm việc ổn định và lâu dài.

Lương thỏa thuận theo năng lực + sản lượng+ thưởng (Thỏa thuận mức lương trực tiếp khi phỏng vấn). Tổng nhu nhập 14 - 17 triệu đồng.

Được xem xét điều chỉnh tăng lương cứng 01 lần/năm. Được thưởng tháng lương thứ 13.

Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/04, 1/5, 2/9, ... ngoài ra Cty tổ chức đi du lịch ít nhất 01 lần/năm.

Hưởng các phúc lợi khác từ công đoàn: hiếu, hỷ, ốm đau, ...

Tham quan, CLB Thể thao, ...

Được đóng 100% bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và chuyên môn cao.

Có khả năng phát triển nghề, phát huy khả năng lãnh đạo.

Có môi trường làm việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AICOVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin