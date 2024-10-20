Tuyển Xây dựng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đầu Tư Dinh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên phương án, tính toán thiết kế và quản lý kết cấu cho các công trình Kiểm soát dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, khối lượng bản vẽ Phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến điều chỉnh, phát sinh, sửa đổi, bổ sung thiết kế theo yêu cầu thay đổi của lãnh đạo Công ty, của chủ đầu tư và tình hình thực tế của công trình; Phối hợp với các bộ môn khác. Đảm bảo chất lượng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng. Tham mưu tư vấn cho cấp trên trong các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách Tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác có liên quan. Lập báo cáo công việc. Lưu trữ và phân loại hồ sơ theo từng dự án Thực hiện công việc theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo

Lên phương án, tính toán thiết kế và quản lý kết cấu cho các công trình

Kiểm soát dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, khối lượng bản vẽ

Phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến điều chỉnh, phát sinh, sửa đổi, bổ sung thiết kế theo yêu cầu thay đổi của lãnh đạo Công ty, của chủ đầu tư và tình hình thực tế của công trình;

Phối hợp với các bộ môn khác.

Đảm bảo chất lượng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.

Tham mưu tư vấn cho cấp trên trong các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách

Tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Lập báo cáo công việc.

Lưu trữ và phân loại hồ sơ theo từng dự án

Thực hiện công việc theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc Thành thạo các phần mềm Autocad, SAP, Etabs Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Trung thực, nhanh nhẹn, có khả năng tư duy, giao tiếp tốt, cần cù và chuyên tâm với công việc; Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc

Thành thạo các phần mềm Autocad, SAP, Etabs

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Trung thực, nhanh nhẹn, có khả năng tư duy, giao tiếp tốt, cần cù và chuyên tâm với công việc;

Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đầu Tư Dinh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận. Chế độ tăng lương và thưởng theo năng lực và quy định của Công ty Lương tháng 13 Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chính sách phúc lợi của công ty Thời gian làm việc: T2-T6.

Lương thỏa thuận. Chế độ tăng lương và thưởng theo năng lực và quy định của Công ty

Lương tháng 13

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chính sách phúc lợi của công ty

Thời gian làm việc: T2-T6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đầu Tư Dinh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin