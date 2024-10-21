Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu sự phân công điều phối công việc từ bộ phận.

- Tính toán kết cấu, thiết kế bóc tách khối lượng các công trình kết cấu thép.

- Dựng - Xuất bản vẽ Tekla

- Các công việc khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam Tốt nghiệp ĐH, chuyên ngành kỹ thuật công trình hoặc chuyên ngành kinh tế các trường kỹ thuật như: ĐHXD, ĐHKT, ĐHGT, ĐHTL..............

- Đọc hiểu bản vẽ, biết sử dụng phần mềm CAD, Tekla Structures

- Có trách nhiệm , chịu được áp lực công việc

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8-12 triệu + lương doanh thu theo khối lượng công việc hoàn thành và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 (Từ T2 – sáng T7), nghỉ chiều t7 và Chủ nhật

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN, liên hoan hàng tháng, du lịch thường niên

- Được hưởng ngày nghỉ lễ, Tết, phép năm theo quy định.

- Được đào tạo chuyên sâu về mặt kỹ thuật dân dụng

- Được tham gia các công trình,dự án cao cấp với các đối tác trong và ngoài nước

- Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Alpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin