Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa Handiresco, 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thu thập những thông tin cần thiết trước khi bắt đầu công việc, phối hợp, đánh giá cùng với các thành viên khác về những vấn đề liên quan đến dự án được giao. Khảo sát và thiết kế theo quy trình của công ty. Thiết kế ý tưởng và triển khai bản vẽ nội thất theo yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giải trình bản vẽ thiết kế với khách hàng Triển khai chi tiết Nội thất. Quản lý thiết kế trong quá trình thi công theo quy trình công ty và quản lý tiến độ dự án. Tự kiểm tra các nội dung của công việc đã hoàn thành trước khi bàn giao công việc cho Quản lý trực tiếp. Tham gia kiểm tra, theo dõi, đánh giá các công tác thi công tại hiện trường. Quản lý về việc sử dụng thời gian một cách hiệu quả để hoàn thành công việc đúng thời hạn. Thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao trong phạm vi công việc và quyền hạn của mình.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thết kế, Thiết kế Nội thất, Kiến trúc và có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Diễn họa, Phối cảnh 3D Nội thất Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế nội thất (Ưu tiên biết và sử dụng thành thạo phần mềm sketchup, revit và các phần mềm phụ trợ khác.) Có khả năng thuyết trình, báo cáo và giao tiếp tốt. Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm. Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao. Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng/ Phúc lợi

Thu nhập ổn định và tương xứng với năng lực của bản thân; Thưởng ngày Lễ, Tết, Lương tháng thứ 13; Xét tăng lương 2 lần/ 1 năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Được tham gia đầy đủ các chế độ của Nhà nước quy định như: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, .... và các chế độ khác của công ty quy định. Du lịch nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác

2. Cơ hội phát triển

Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân; Được tham gia các chương trình đào tạp kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên; Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.

3. Văn hóa & Giá trị

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và nhân văn; Đồng nghiệp trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T

