Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- Hà Nội: KCN Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế 3D,2D Sản phẩm/ cải tiến SP/ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm cơ khí;
Phối hợp P.KD đi thị trường nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, phân tích sản phẩm đối thủ cạnh tranh, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm đối thủ áp dụng ưu điểm sang sản phẩm của mình;
Phối hợp với các BP liên quan ( Nhà máy Sản Xuất /Phòng KD/ P. Maketing /P.MUA..v.v. trong việc triển khai dự án;
Bóc tách bản vẽ sản phẩm, lập kế hoạch chi tiết và đề án phát triển sản phẩm trình ban lãnh đạo;
Phối hợp các BP liên quan ( sản xuất / P.Mua / P.Kế toán ) tính chi phí sản xuất linh kiện và giá sản phẩm;
Triển khai sản xuất chế thử sản phẩm mẫu;
Đi thị trường Trong nước hoặc nước ngoài tìm hiểu công nghệ chế tạo sản xuất sản phẩm;
Trao đổi và làm việc với các chuyên gia nước ngoài học hỏi kỹ thuật, công nghệ chế tạo.
Thiết kế 3D,2D Sản phẩm/ cải tiến SP/ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm cơ khí;
Phối hợp P.KD đi thị trường nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, phân tích sản phẩm đối thủ cạnh tranh, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm đối thủ áp dụng ưu điểm sang sản phẩm của mình;
Phối hợp với các BP liên quan ( Nhà máy Sản Xuất /Phòng KD/ P. Maketing /P.MUA..v.v. trong việc triển khai dự án;
Bóc tách bản vẽ sản phẩm, lập kế hoạch chi tiết và đề án phát triển sản phẩm trình ban lãnh đạo;
Phối hợp các BP liên quan ( sản xuất / P.Mua / P.Kế toán ) tính chi phí sản xuất linh kiện và giá sản phẩm;
Triển khai sản xuất chế thử sản phẩm mẫu;
Đi thị trường Trong nước hoặc nước ngoài tìm hiểu công nghệ chế tạo sản xuất sản phẩm;
Trao đổi và làm việc với các chuyên gia nước ngoài học hỏi kỹ thuật, công nghệ chế tạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại Học trở lên;
Chuyên môn: Cơ khí chế tạo, Tự động hóa, Cơ Khí,...
Kinh nghiệm: Trên 3 năm
Khả năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 3D, 2D thiết kế sản phẩm; Am hiểu khuôn đột dập kim loại / khuôn ép nhựa; Am hiểu các vật liệu ( Inox/ nhôm và vật liệu nhựa ) Tuổi từ 25 đến 40 Sức khoẻ: Tốt
Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Trải nghiệm môi trường văn hoá chuyên nghiệp, hiện đại & năng động
Được tham gia các hoạt động nội bộ, chương trình, sự kiện của Công ty
Trang bị máy tính, công cụ làm việc
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, xét tăng lương hàng năm
Phúc lợi đa dạng: Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp thâm niên, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Công tác phí,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI