Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ASV làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 29A, KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên ý tưởng và thiết kế các bản vẽ kỹ thuật cho các dự án thang máy, bao gồm thang máy chở người, chở hàng, thang máy gia đình, v.v

Sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SolidWorks, Revit để vẽ các bản thiết kế thang máy.

Thực hiện tính toán tải trọng, chiều cao, tốc độ, công suất của thang máy, đảm bảo tính khả thi và tối ưu.

Phối hợp với các bộ phận khác (kỹ thuật, sản xuất, thi công) để giải quyết các vấn đề về thiết kế và kỹ thuật.

Cung cấp các bản vẽ chi tiết, hướng dẫn kỹ thuật cho các đội lắp đặt.

Giám sát và hỗ trợ đội thi công trong quá trình lắp đặt thang máy để đảm bảo chất lượng công trình.

Hỗ trợ bộ phận bán hàng trong việc tư vấn các giải pháp thiết kế thang máy phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến thiết kế và tính năng của thang máy.

Theo dõi các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ mới liên quan đến thang máy.

Đề xuất cải tiến thiết kế và ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Kỹ thuật điện hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực thiết kế thang máy hoặc các ngành tương tự.

Thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD, SolidWorks, hoặc các phần mềm thiết kế kỹ thuật khác.

Có khả năng tính toán kỹ thuật và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.

Hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng trong ngành thang máy là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ASV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15-20 triệu (có thể thỏa thuận hơn tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

Thưởng doanh số, thưởng sáng kiến, thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng lương tháng 13…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ.

Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ASV

