Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm; Xây dựng chỉ tiêu, tiêu chuẩn đáp ứng về công nghệ sản xuất sản phẩm; Xây dựng JIG, tool, các phương án triển khai công nghệ sản xuất dự trên quá trình kiểm thử, đo kiểm và đánh giá độ tin cậy; Xây dựng và triển khai đánh gia DFM, DFT, FMFA đối với sản phẩm mới.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử, Điện tử - viễn thông, Cơ – điện từ, Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan; Khả năng:

Thời gian làm việc: 44h/tuần Mức thu nhập: 10.000.000 VND – 15.000.000 VND; Có xe đưa đón từ nội thành; Phụ cấp ăn trưa; Thưởng KPIs; Bảo hiểm xã hội; Du lịch nghỉ mát.

