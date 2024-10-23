Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km21 Đại Lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm; Xây dựng chỉ tiêu, tiêu chuẩn đáp ứng về công nghệ sản xuất sản phẩm; Xây dựng JIG, tool, các phương án triển khai công nghệ sản xuất dự trên quá trình kiểm thử, đo kiểm và đánh giá độ tin cậy; Xây dựng và triển khai đánh gia DFM, DFT, FMFA đối với sản phẩm mới.
Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm;
Xây dựng chỉ tiêu, tiêu chuẩn đáp ứng về công nghệ sản xuất sản phẩm;
Xây dựng JIG, tool, các phương án triển khai công nghệ sản xuất dự trên quá trình kiểm thử, đo kiểm và đánh giá độ tin cậy;
Xây dựng và triển khai đánh gia DFM, DFT, FMFA đối với sản phẩm mới.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử, Điện tử - viễn thông, Cơ – điện từ, Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan; Khả năng:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử, Điện tử - viễn thông, Cơ – điện từ, Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan;
Khả năng:
+ Có hiểu biết xây dựng phân tích tài liệu, đánh giá tài liệu về, kỹ thuật sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm;
+ Thành thạo tin học văn phòng;
+ Sử dụng tốt các công cụ thiết kế: Altium, Auto-CAD, Alergo và phần mềm mô phỏng;
Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm:
+ Nghiên cứu, đề tài khoa học liên quan sản phẩm mạch điện tử;
+ Kinh nghiệm về xây dựng quy trình công nghệ sản phẩm, chỉ tiêu sản phẩm, có khả năng phân tích sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý mạch điện tử/sản phẩm điện tử.

Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 44h/tuần Mức thu nhập: 10.000.000 VND – 15.000.000 VND; Có xe đưa đón từ nội thành; Phụ cấp ăn trưa; Thưởng KPIs; Bảo hiểm xã hội; Du lịch nghỉ mát.
Thời gian làm việc: 44h/tuần
Mức thu nhập: 10.000.000 VND – 15.000.000 VND;
Có xe đưa đón từ nội thành;
Phụ cấp ăn trưa;
Thưởng KPIs;
Bảo hiểm xã hội;
Du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Km21 Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội

