Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần INNO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 243A Đê La Thành, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Triển khai bản vẽ từ giai đoạn thiết kế cơ sở đến thiết kế thi công hệ thống Điện/Điện nhẹ công trình.

- Lập bảng tính toán đáp ứng các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành.

- Phối hợp với các bộ môn kiến trúc, kết cấu, các bộ môn khác để hoàn thành công việc chung.

- Thực hiện một số yêu cầu khác nếu có từ Ban Lãnh đạo công ty hoặc Trưởng bộ môn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, ĐH Công Nghiệp, ĐH Điện Lực chuyên ngành Điện/Điện Nhẹ.

- Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo AutoCad, REVIT, biết sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp phục vụ công việc

- Tư duy tốt, chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu thị, nhiệt tình, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

- Ưu tiên ứng viên có trình độ Tiếng Anh tốt

Tại Công ty Cổ phần INNO Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc giờ hành chính T2-6 + 2 buổi sáng T7 trong tháng

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành của pháp luật cùng các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác của công ty như cưới hỏi, ốm đau, du lịch hàng năm, team building, YEP,...

- Được làm việc với các chủ đầu tư hàng đầu trong cả nước.

- Được tiếp cận với các dự án hấp dẫn, nhiều cơ hội học hỏi

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nhanh.

- Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INNO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin