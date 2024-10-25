Tuyển Kỹ Sư thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH NHẬT QUANG
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH NHẬT QUANG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH NHẬT QUANG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53C Phan Tây Hồ, P7, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch thi công, phương án thi công, các biện pháp thi công. Kết hợp với các bộ phận khác để làm công tác chuẩn bị về thiết bị vật tư, nhân lực, thầu phụ. Vẽ bản vẽ thi công (shop drawing) và hoàn công (As-built drawing). Bóc tách khối lượng. Thực hiện nghiệm thu nội bộ với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, công tác bảo vệ khối lượng. Hồ sơ dự án (trình mẫu, nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu công việc...). Hồ sơ thanh quyết toán công trình. Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường. Tham gia họp và làm việc với ban chỉ huy công trường, nhà thầu, chủ đầu tư về các vấn đề kỹ thuật tại công trường. Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
Lập kế hoạch thi công, phương án thi công, các biện pháp thi công.
Kết hợp với các bộ phận khác để làm công tác chuẩn bị về thiết bị vật tư, nhân lực, thầu phụ.
Vẽ bản vẽ thi công (shop drawing) và hoàn công (As-built drawing).
Bóc tách khối lượng.
Thực hiện nghiệm thu nội bộ với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, công tác bảo vệ khối lượng.
Hồ sơ dự án (trình mẫu, nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu công việc...).
Hồ sơ thanh quyết toán công trình.
Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường.
Tham gia họp và làm việc với ban chỉ huy công trường, nhà thầu, chủ đầu tư về các vấn đề kỹ thuật tại công trường.
Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng,đại học trở lên chuyên ngành Cơ/Điện/HVAC/PCCC. Hơn 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như: Autocad, phần mềm chuyên ngành... Năng nổ, nhiệt tình, thật thà, chịu khó. Có thể đi công tác theo sự điều động của Công ty.
Tốt nghiệp cao đẳng,đại học trở lên chuyên ngành Cơ/Điện/HVAC/PCCC.
Hơn 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như: Autocad, phần mềm chuyên ngành...
Năng nổ, nhiệt tình, thật thà, chịu khó.
Có thể đi công tác theo sự điều động của Công ty.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH NHẬT QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-15 triệu Ký Hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu; Thưởng tháng 13, thưởng công trình (Theo Lợi nhuận Công ty); Được đi du lịch, nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty. Được làm việc trong môi trường năng động và hiện đại với nhiều chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn. Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn theo nhu cầu của công ty.
Thu nhập 10-15 triệu
Ký Hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu;
Thưởng tháng 13, thưởng công trình (Theo Lợi nhuận Công ty);
Được đi du lịch, nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động và hiện đại với nhiều chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn.
Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn theo nhu cầu của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH NHẬT QUANG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH NHẬT QUANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53C, đường Phan Tây Hồ, Quận Phú Nhuận

