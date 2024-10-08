Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh MetaHaus làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 42, Trần Đăng Ninh, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, thiết kế các giải pháp kỹ thuật của công ty;

- Lập giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khách hàng/ công trình/ dự án...;

- Thiết kế; bóc tách khối lượng; lập trình/cấu hình hệ thống tự động hoá (Smarthome, BMS, ELV, AV...)

- Trực tiếp triển khai hạng mục thi công, lắp đặt tại Site/ Hướng dẫn, giám sát triển khai bản vẽ thiết kế cho các nhà thầu;

- Kiểm soát, chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn kỹ thuật thi công, lắp đặt, chạy thử;

- Thực hiện các hồ sơ dự án;

- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh, marketing thực hiện nghiệm vụ theo quy trình của công ty;

- Các công việc kỹ thuật, R&D, quản lý dự án, kinh doanh khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn/ Kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Điện, Cơ điện tử, tự động hóa.

- Có ≥ 2 năm kinh nghiệm làm việc cụ thể với một trong những lĩnh vực như sau:

- Có ≥ 2 năm kinh nghiệm làm việc cụ thể với một trong những lĩnh vực như sau

+ Có kiến thức, kinh nghiệm trong việc thiết kế, lập trình, thi công hệ thống PLC, SCADA/ KNX/ Crestron/ BMS, ELV, AV, hoặc/và các hệ thống điều khiển tự động hoá khác... (Ưu tiên)

+ Hoặc Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ thiết kế đến tổ chức thi công, giám sát tác giả về hệ thống MEP dân dụng; + Hoặc giám sát thi công M&E các công trình Building, khu đô thị cao cấp

Mô tả khác về con người phù hợp:

- Sự tử tế: Luôn muốn mang lại giá trị thật, bền vững, những điều có ích cho khách hàng/cộng đồng/tổ chức;

- Sống có mục tiêu: Có năng lực lập kế hoạch, quản lý sự thay đổi, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định;

- Tôn trọng bản thân và cộng sự: Cam kết, Quyết liệt, Chủ động, Kiên trì, có tiêu chuẩn cao, hướng về mục tiêu chung;

- Cầu thị, cầu tiến: Tò mò với kiến thức; học tập thuờng xuyên, nâng cao nội lực;

- Thẩm mỹ: Ưu tiên ứng viên có gu thẩm mỹ phù hợp với thương hiệu.

Tại MetaHaus Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực (từ 10.000.000 - 20.000.000đ) + Phụ cấp + Thưởng dự án

- Được công ty đào tạo và cử đi học các khóa tranning trong và ngoài nước (Châu Âu - do hãng tổ chức)

- Môi trường làm việc trẻ, thẳng thắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chơi.

- Các quyền lợi khác: team building, du lịch, thưởng, bảo hiểm...

- Cụ thể về các chế độ sẽ được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MetaHaus

