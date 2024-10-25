Tuyển Kỹ Sư thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hồ Câu tam Điệp, Tả Thanh Oai, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Xây dựng bản vẽ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật và quy trình cho các khâu sản xuất: lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa Đề xuất các đổi mới về công nghệ Đề xuất triển khai các hoạt động cải tiến và R&D Ghi nhận lưu trữ và thực hiện phân tích dữ liệu kỹ thuật để đưa ra các thông tin phục vụ chuẩn hoá, cải tiến kỹ thuật. Đào tạo kiểm tra việc tuân thủ kỹ tiêu chuẩn kỹ thuật của các đội nhóm kỹ thuật biên Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Cơ khí, hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, quản lý thời gian Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn đề tốt. Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc. Sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-16 triệu đồng/tháng, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Cơ hội làm việc và học hỏi từ các tập đoàn lớn trong nước: Hòa Phát, Greenfeed, Dabaco,.... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen

