Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L7 - 39 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khảo sát, tư vấn cho khách hàng phương án xử lý nước cấp, nước thải. Lập bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ thiết kế thi công. Lập báo giá và bóc tách vật tư, thiết bị. Thuyết minh công nghệ và thuyết minh hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng. Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành công nghệ hoặc kỹ thuật môi trường chuyên về mảng xử lý nước. Ưu tiên nam giới. Có khả năng vẽ Auto cad, 3D Revit, phần mềm office. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế, thi công trong lĩnh vự xử lý nước. Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình.

Tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi kinh nghiệm xuyên suốt quá trình làm việc. Được đào tạo và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc Môi trường làm việc năng động, thân thiện... Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực (12 – 18 triệu, thỏa thuận) + Hỗ trợ ăn trưa. Chế độ phúc lợi: BHXH, du lịch thường niên, thưởng lễ tết, tháng lương 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á

