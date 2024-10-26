Tuyển Kỹ Sư thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Triển khai bản vẽ shopdrawing và tham gia giám sát quá trình gia công.

Tính toán khối lượng và tham gia giám sát quá trình thi công, nghiệm thu với thầu phụ.

Lập biện pháp thi công.

Tính khối lượng thanh toán hàng tháng với Chủ đầu tư.

Kiểm tra, tính toán khối lượng thi công của tổ đội công nhân.

Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.

Báo cáo công việc định kỳ và theo quy trình.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện – Điện tử, Tự động hóa.

Có từ 2 năm kinh nghiệm liên quan đến các công việc shopdrawing.

Thành thạo AutoCAD.

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

Sử dụng thành thạo phần mềm project office.

Khả năng giao tiếp tốt, trung thực.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo chế độ của công ty.

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

