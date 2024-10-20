Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Hawee Cơ điện làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Thực hiện công việc tại dự án theo chỉ đạo của BLĐ/Trưởng phòng/ Team leader Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện nước, điều hòa không khí... theo đúng yêu cầu; Xác định và chỉ rõ những linh kiện phụ tùng thay thế trong hệ thống; Chăm sóc, bảo quản, giữ gìn, bảo dưỡng đồ nghề CCDC đúng quy trình và lịch trình; Thực hiện công việc chính xác, đúng theo yêu cầu kỹ thuật;

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành kỹ thuật điện/CTN/HVAC; Giới tính: nam Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong nghề; Trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao. Có khả năng làm việc ngoài giờ và đi công tác xa Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp; Tuân thủ quy định & quy trình thực hiện công việc cũng như ATLĐ; Có tinh thần trách nhiệm cao; Có khả năng làm việc theo nhóm/ tinh thần đồng đội.

Tại Công ty Cổ phần Hawee Cơ điện Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thỏa sức sáng tạo, đào tạo phát triển bản thân Thu nhập 13-18 triệu / tháng Thưởng tháng lương 13 Thưởng hiệu quả thực hiện dự án Đi du lịch trong, ngoài nước và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo luật hiện hành

