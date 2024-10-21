Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
- Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng
- Đống Đa
- Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Thực hiện các dự án nghiên cứu được giao: lập kế hoạch dự án, triển khai dự án, báo cáo dự án cho lãnh đạo trung tâm
Tiến hành lên kế hoạch thí nghiệm, làm thí nghiệm, đo đạc phân tích mẫu thí nghiệm, tổng hợp số liệu báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo trung tâm
Vận hành các máy móc đo đạc, phân tích trong phòng thí nghiệm
Thực hiện 5S trong khu vực làm việc
Hỗ trợ sản xuất trong việc chuyển giao nghiên cứu vào thực tế bao gồm xây dựng các quy trình vận hành chuẩn (SOPs), hướng dẫn, đào tạo.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, có kiến thức tốt về chuyên ngành môi trường: tối thiểu 2 năm
Có thái độ và trách nhiệm tốt trong công việc
Ham học hỏi, tìm kiếm các hướng đi mới trong cải tiến và phát triển sản phẩm
Chủ động trong công việc nghiên cứu
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như: Words, Excel, Power Point
Có thể sử dụng các phần mềm về hóa học như: Chembiodraw, Chemwin, Visual, và các phần mềm khác cho công việc
Đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh về lĩnh vực nghiên cứu (là một lợi thế)
Có kinh nghiệm tìm kiếm các tài liệu khoa học tiếng Việt và tiếng Anh
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, PVI,..
Hưởng Các chế độ phúc lợi (lế/hiếu/hỷ,..) của tập đoàn
Du lịch hằng năm, nghỉ phép năm
Cung cấp đầy đủ công cụ làm việc
Phụ cấp cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
