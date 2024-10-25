Tuyển Kỹ Sư thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Thực hiện các dự án nghiên cứu được giao: lập kế hoạch dự án, triển khai dự án, báo cáo dự án cho lãnh đạo trung tâm Tiến hành lên kế hoạch thí nghiệm, làm thí nghiệm, đo đạc phân tích mẫu thí nghiệm, tổng hợp số liệu báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo trung tâm Vận hành các máy móc đo đạc, phân tích trong phòng thí nghiệm Thực hiện 5S trong khu vực làm việc Hỗ trợ sản xuất trong việc chuyển giao nghiên cứu vào thực tế bao gồm xây dựng các quy trình vận hành chuẩn (SOPs), hướng dẫn, đào tạo.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, có kiến thức tốt về chuyên ngành môi trường: tối thiểu 2 năm Có thái độ và trách nhiệm tốt trong công việc Ham học hỏi, tìm kiếm các hướng đi mới trong cải tiến và phát triển sản phẩm Chủ động trong công việc nghiên cứu Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như: Words, Excel, Power Point Có thể sử dụng các phần mềm về hóa học như: Chembiodraw, Chemwin, Visual, và các phần mềm khác cho công việc Đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh về lĩnh vực nghiên cứu (là một lợi thế) Có kinh nghiệm tìm kiếm các tài liệu khoa học tiếng Việt và tiếng Anh

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, PVI,.. Hưởng Các chế độ phúc lợi (lế/hiếu/hỷ,..) của tập đoàn Du lịch hằng năm, nghỉ phép năm Cung cấp đầy đủ công cụ làm việc Phụ cấp cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

