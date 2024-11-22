Tuyển Kỹ Sư thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO
- Hồ Chí Minh: 29 Đường số 1 Khu Dân Cư Sài Gòn Chợ Lớn P.Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
• Quản lý và triển khai công việc QC/QS đạt hiệu quả, bao gồm công tác: quản lý chất lượng, quản lý hồ sơ bản vẽ, hồ sơ quản lý chất lượng công trình; công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu hạng mục công trình, hoàn công. • Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng danh mục tài liệu và quy trình dự án.
• Lập và quản lý hồ sơ hoàn công, làm các hồ sơ thanh quyết toán công trình thuộc dự án MEP.
• Tổ chức và phối hợp với phòng ban khác để kiểm tra, xác nhận những công tác phát sinh trong quá trình thi công • Kiểm tra chất lượng thi công và tiến độ thi công trong phạm vi công việc và hạng mục thi công do mình phụ trách......
• Tham mưu ban lãnh đạo đề xuất, biện pháp, tiến độ thi công việc, nghiệm thu giai đoạn thi công
• Phối hợp với các cán bộ kỹ thuật hoặc chuyên viên thực hiện một số công việc của BQLDA khi có
• Bóc tách khối lượng dự toán, làm hồ sơ thanh toán chủ đầu tư, tổ đội thi công.
• Lập dự toán thi công cho các hạng mục phát sinh trong công trình
• Phối hợp với bộ phận công trường tính toán phát sinh tăng giảm
• Phối hợp với bộ phận công trường thực hiện nghiệm thu, thanh - quyết toán công trình.
• Làm việc với những bộ phận liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, cũng như thanh quyết toán.
• Làm việc với bộ phận tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ chất lượng và khối lượng.
• Tổng hợp bản vẽ hoàn công theo các giai đoạn thanh và quyết toán.
• Các công việc khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad.
• Nắm vững kĩ thuật về hệ MEP.
• Nắm rõ các công tác, thực hiện toàn bộ công tác hồ sơ.
• Hiểu rõ chi tiết về biện pháp, chủng loại vật tư vật liệu.
• Kỹ năng làm việc phối hợp với các bộ phận.
• Có tinh thần trách nhiệm cao.
• Kỹ năng quản lý thời gian, dự án.
• Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
• Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.
• Có khả năng quản lý sắp xếp công việc tốt, có thể làm việc ngoài giờ theo tiến độ của công trình.
• Tính Tỉ mỉ, cẩn thận.
• Chủ động, thích nghi nhanh với công việc. Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...
• Thường xuyên được tham gia Teambuilding, liên hoan, du lịch cùng công ty
• Thời gian thử việc 2 tháng.
• Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
• Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
