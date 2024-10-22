Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Weldcom tuyển 03 Kỹ sư tự động hóa, làm việc tại Trụ sở chính: Số 285A Ngô Gia Tự, Long Biên:

- Tiếp nhận và thiết kế giải pháp kỹ thuật cho các dự án mới

- Hỗ trợ & quản lý dự án về giải pháp robot, chế tạo máy, điều khiển tự động

- Kết hợp với các bộ phận khác trong công ty để làm Giải pháp và đảm bảo dự án đúng tiến độ khi triển khai

- Lập thời gian biểu cho các công việc cụ thể

- Quản lý tiến độ dự án, điều phối và giám sát nhà thầu phụ

- Kiểm tra đánh giá và xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống tự động hóa.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở công việc tương đương

- Kỹ sư tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến cơ khí,Tự Động Hóa, Cơ Điện Tử, Điện tử công nghiệp

- Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về Robot, PLC, HMI, Cảm biến, Machine Vision, Hệ thống SCADA

- Yêu cầu khác : Hiểu biết về việc sử dụng khí nén và thủy lực, có khả năng làm việc theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15 - 25 triệu, gồm lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng ( Thưởng dự án, thưởng kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh....)

- Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương.

- Các chế độ phép năm, lễ tết,... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ

- Làm việc 5,5 ngày / tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật

Văn hóa giá trị

- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.

- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động,văn hóa doanh nghiệprõ nét.

- Được tham gia các chương trình giải trí ngoài giờ tại khu vui chơi của Công ty: Phi tiêu, bi lắc, bi a....

- Được tham gia các sự kiện nội bộ Công ty.

- Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.