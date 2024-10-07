Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH METAHAUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 42, Trần Đăng Ninh, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Nghiên cứu các sản phẩm, giải pháp của công ty và hãng; Thiết kế, bóc tách khối lượng, tổ chức thi công lắp đặt hệ thống Heating & Ventilation cho các dự án đân dụng và thương mại; Tính toán và phân tích nhiệt, lưu lượng không khí, và các thông số kỹ thuật khác để đảm bảo hiệu suất tối ưu của hệ thống Tham gia vào quá trình lựa chọn và mua sắm thiết bị HVAC phù hợp với yêu cầu dự án Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công hạng mục nhiệt lạnh, thông gió; Theo dõi, nghiên cứu, cập nhật các xu hướng mới trong công nghệ HVAC và áp dụng vào công việc; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BOD;

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành nhiệt lạnh, kỹ thuật nhiệt; Sử dụng thành thạo Autocad, tin học văn phòng; Có khả năng nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, áp dụng các giải pháp mới; Có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động tổ chức và kiểm soát công việc; Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế, thi công hệ thống Heatpump, Chiller, Thông gió...

Tại CÔNG TY TNHH METAHAUS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực (từ 16.000.000 - 18.000.000đ) + Phụ cấp + Thưởng dự án; Được công ty đào tạo và cử đi học các khóa tranning trong và ngoài nước (Châu Âu - do hãng tổ chức); Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện; Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và đóng góp Các quyền lợi khác: team building, du lịch, thưởng, BHXH, BHYT...; Cụ thể về các chế độ sẽ được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METAHAUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.