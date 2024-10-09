Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Phụ trách hệ thống M&E của dự án bao gồm: Hệ thống điện gồm điện nặng và điện nhẹ Hệ thống thông gió và điều hòa không khí Cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh Hệ thống báo cháy và chữa cháy Hệ thống thang cuốn, thang máy Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát các hoạt động thi công xây lắp hệ thống M&E tại dự án của Công ty; Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục M&E đảm bảo đúng thiết kế; Nghiệm thu khối lượng thi công và kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán Giải quyết các vấn đề phát sinh về khối lượng, kỹ thuật trong thực tế thi công; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến hệ thống M&E Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Nam tuổi từ 24 - 45, có sức khỏe tốt. Nắm vững các quy định Pháp luật về xây lắp công trình, tiêu chuẩn quy định thi công điện nước. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề kỹ sư giám sát thi công hệ thống M&E

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, 16-20 triệu Làm việc từ sáng thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định hiện hành. Thưởng lương tháng 13, điều chỉnh lương định kỳ hằng năm, thưởng đánh giá KPI Lương thâm niên, bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt,... Chế độ phúc lợi: du lịch trong và ngoài nước; thưởng các ngày Lễ tết; khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

