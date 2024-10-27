Tuyển Kỹ Sư thu nhập 16 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Tân Xuân 6 Xã Tân Xuân, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

- Quản lý, tổ chức tổ đội thi công lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ

- Đọc, hiểu, bóc tách khối lượng theo bảng vẽ được duyệt

- Tổ chức thi công và giám sát thi công theo bảng vẽ được phê duyệt

- Tổ chức nghiệm thu hiện trường, trình ký hồ sơ nghiệm thu,.. với tư ván giám sát, Ban quản lý dự án, CĐT

- Đôn đốc tiến độ thi công, đề xuất giải pháp rút ngắn tiến độ

- Đảm bảo chất lượng thi công tại công trình

- Đôn đốc, phối hợp các phòng ban trong công ty để cung ứng hàng hóa, vật tư, thiết bị theo tiến độ được duyệt

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Cấp thoát nước...và các chuyên ngành liên quan.

- Sử dụng được các phần mềm chuyên môn (AutoCad, M.Project...).

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát, quản lý dự án.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN Thì Được Hưởng Những Gì

-Có thể thỏa thuận mức lương theo yêu cầu tùy năng lực và kinh nghiệm

- Xét tăng lương theo Qúy/năm

- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, độc hại và xăn xe đi lại

- Phụ cấp công tác và chi phí lưu trú (Khách sạn, nhà nghỉ)

- Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước.

- Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động.

- Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.

- Thưởng theo % tỷ lệ lợi nhuận/quản lý và %tỷ lệ lợi nhuận/nhóm dự án khi dự án hoàn thành đúng tiến độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN

