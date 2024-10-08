Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phân tích các cảnh báo hoặc sự kiện An toàn thông tin phức tạp. Xác định và đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng của cảnh báo ATTT. Đưa ra các khuyến nghị nhằm kiểm soát tạm thời các cuộc tấn công. Viết các decoder, parse, rules cho các dữ liệu của hê thống hạ tầng ứng dụng cơ bản, thông dụng. Viết các script, công cụ cơ bản phục vụ công việc Phân tích các lỗ hổng bảo mật mới nhằm đưa ra phương án giám sát - cảnh báo giảm thiểu rủi ro. Phân tích các thông tin cơ bản về mã độc Phân tích các thông tin tìm kiếm trên hệ thống Threat Intelligence Cập nhật các thông tin lên hệ thống Threat Intelligence

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về thiết bị mạng, định tuyến, và kết nối căn bản Biết cách đọc và phân tích sơ đồ hệ thống mạng, phân tích điểm cần giám sát trên sơ đồ mạng Đọc hiểu các giao thức mạng, biết làm phân tích gói tin mạng Hiểu biết về hệ điều hành linux, windows và các tiến trình dịch vụ hệ thống máy chủ Có khả năng viết bash/powershell cho các tác vụ tự động hoá đơn giản Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc với các hệ thống SIEM, SOAR, IPS/IDS.... Có khả năng đọc hiểu, phân tích các loại Log cơ bản lớp máy chủ hoặc lớp ứng dụng, hạ tầng Có kỹ năng khai thác các lỗ hổng bảo mật phổ biến Có hiểu biết và khả năng sử dụng mức cơ bản các công cụ khai thác các lỗ hổng bảo mật. Viết các rule cơ bản cho hệ thống nhận dạng Biết cách tìm kiếm và phân tích dữ liệu trên các hệ thống Threat Intellience Update dữ liệu cho hệ thống TI

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

Lương cứng + thưởng KPIs cuối năm Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước. Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm. Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm). Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ... Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

Cơ hội thử thách và phát triển:

Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam) Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu lớn Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ

Văn hoá môi trường làm việc:

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

