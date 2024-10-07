Tuyển Kỹ Sư thu nhập 35 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Picity High Park 9A Thạnh Xuân 13, phường Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động vận hành, bảo trì và bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà Lập kế hoạch và triển khai các chương trình bảo trì định kỳ cho các thiết bị và hệ thống trong tòa nhà Quản lý đội ngũ kỹ thuật viên, phân công công việc và đảm bảo hiệu suất làm việc cao Xử lý và giải quyết các sự cố kỹ thuật phát sinh, đảm bảo hoạt động liên tục của tòa nhà Kiểm tra và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường Quản lý ngân sách và chi phí liên quan đến hoạt động bảo trì, sửa chữa của tòa nhà Đề xuất và triển khai các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng Làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài khi cần thiết Báo cáo định kỳ về tình trạng kỹ thuật và vận hành của tòa nhà cho ban quản lý

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Điện, Điện tử, Xây dựng hoặc các ngành liên quan Hiểu biết về các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà như HVAC, điện, nước, thang máy, PCCC Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý bảo trì Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và trực ca khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương BHXH đóng full lương Phụ cấp cơm trưa Lương tháng 13 Thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, thành tích,... Du lịch hàng năm 5 sao, di chuyển máy bay Chính sách khen thưởng Đề tài cải tiến sáng tạo cũng như hưởng lợi nhuận lâu dài từ đề tài. Ưu đãi đầu tư nội bộ. Chính sách chăm sóc sức khoẻ cho gia đình CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.