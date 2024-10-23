Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công ty TNHH HF CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà HM Square, số 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Làm cầu nối giữa khách hàng và đội kỹ thuật, sử dụng thông tin đầu vào và thông tin khách hàng. Thiết kế hoặc tái thiết kế, phát triển, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng sử dụng các công cụ và hệ thống phân tích quang học. Cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn cho khách hàng, thử nghiệm các ứng dụng, phản hồi các feedback của khách hàng, cài đặt, bảo trì và thực hiện các bài thuyết trình để bán hàng.

Làm cầu nối giữa khách hàng và đội kỹ thuật, sử dụng thông tin đầu vào và thông tin khách hàng.

Thiết kế hoặc tái thiết kế, phát triển, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng sử dụng các công cụ và hệ thống phân tích quang học.

Cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn cho khách hàng, thử nghiệm các ứng dụng, phản hồi các feedback của khách hàng, cài đặt, bảo trì và thực hiện các bài thuyết trình để bán hàng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng cần tuyển: 4 người. Trình độ học vấn tối thiểu: Bằng cử nhân khoa học (Vật lý, Khoa học Vật liệu, Hóa học...), tốt nghiệp Thạc sĩ là điểm cộng. Sẵn sàng làm việc trong một nhóm nhỏ đa ngành. Sự chú ý đến chi tiết và chất lượng. Duy trì kiến thức về các công cụ xây dựng và các phương pháp hay nhất. Có khả năng làm việc với khách hàng hoặc các kỹ sư khác để giải quyết các vấn đề phát sinh. Chẩn đoán lỗi ứng dụng trong môi trường dàn dựng và sản xuất, hiểu các vấn đề cơ bản và giải quyết vấn đề. Trao đổi chi tiết công việc trong buổi phỏng vấn. Biết sử dụng các phần mềm có khả năng tính toán phức tạp như Matlab, Maxima, Excel mức độ cao... là điểm cộng. Ưu tiên các ứng viên có thể đi làm ngay.

Số lượng cần tuyển: 4 người.

Trình độ học vấn tối thiểu: Bằng cử nhân khoa học (Vật lý, Khoa học Vật liệu, Hóa học...), tốt nghiệp Thạc sĩ là điểm cộng.

Sẵn sàng làm việc trong một nhóm nhỏ đa ngành.

Sự chú ý đến chi tiết và chất lượng.

Duy trì kiến thức về các công cụ xây dựng và các phương pháp hay nhất.

Có khả năng làm việc với khách hàng hoặc các kỹ sư khác để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Chẩn đoán lỗi ứng dụng trong môi trường dàn dựng và sản xuất, hiểu các vấn đề cơ bản và giải quyết vấn đề.

Trao đổi chi tiết công việc trong buổi phỏng vấn.

Biết sử dụng các phần mềm có khả năng tính toán phức tạp như Matlab, Maxima, Excel mức độ cao... là điểm cộng.

Ưu tiên các ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại Công ty TNHH HF CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Từ 7,000,000 – 12,000,000 đồng (gross), sẽ thỏa thuận dựa theo năng lực trong quá trình phỏng vấn. Lương tháng 13. Cơ hội thăng tiến cao Có cơ hội làm việc với nhiều công ty và đối tác lớn. Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (08:00 - 17:00) Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và vui vẻ. Hợp đồng, BHXH, chế độ nghỉ phép năm theo quy định của Luật lao động. Du lịch công ty, hoạt động ngoại khóa hàng tháng.

Từ 7,000,000 – 12,000,000 đồng (gross), sẽ thỏa thuận dựa theo năng lực trong quá trình phỏng vấn.

Lương tháng 13.

Cơ hội thăng tiến cao

Có cơ hội làm việc với nhiều công ty và đối tác lớn.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (08:00 - 17:00)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và vui vẻ.

Hợp đồng, BHXH, chế độ nghỉ phép năm theo quy định của Luật lao động.

Du lịch công ty, hoạt động ngoại khóa hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HF CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin