Tuyển Kỹ Sư thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 11, KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

1. Căn cứ các tiêu chuẩn tiến hành các thử nghiệm.

2. Phát triển các dự án mới và cập nhật các dự án hiện có;

3. Hỗ trợ cấp trên giải quyết các công việc khác của phòng xét nghiệm.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành đồ chơi, máy móc, điện tử, vật lý,...;

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (mức lương cơ bản + thưởng)

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội nâng cao khả năng ngoại ngữ

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin