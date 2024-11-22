Tuyển Kỹ Sư thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Kỹ Sư thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 11, KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

1. Căn cứ các tiêu chuẩn tiến hành các thử nghiệm.
2. Phát triển các dự án mới và cập nhật các dự án hiện có;
3. Hỗ trợ cấp trên giải quyết các công việc khác của phòng xét nghiệm.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành đồ chơi, máy móc, điện tử, vật lý,...;

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (mức lương cơ bản + thưởng)
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội nâng cao khả năng ngoại ngữ
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quang Minh- Mê linh- Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

