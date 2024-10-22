Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ V7 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ V7
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ V7

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia vào các dự án xây dựng cầu đường, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Sử dụng phần mềm Autocad 3D để thiết kế, vẽ bản vẽ kỹ thuật cho các công trình cầu đường. Phân tích, đánh giá các bản vẽ kỹ thuật, đề xuất phương án thi công tối ưu. Lập kế hoạch, tổ chức, giám sát thi công các hạng mục công trình cầu đường. Kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thi công, giám sát công trình. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia vào các dự án xây dựng cầu đường, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
Sử dụng phần mềm Autocad 3D để thiết kế, vẽ bản vẽ kỹ thuật cho các công trình cầu đường.
Phân tích, đánh giá các bản vẽ kỹ thuật, đề xuất phương án thi công tối ưu.
Lập kế hoạch, tổ chức, giám sát thi công các hạng mục công trình cầu đường.
Kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thi công, giám sát công trình.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Cầu đường hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về thiết kế, thi công, giám sát công trình cầu đường. Nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng về cầu đường. Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad 3D. Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Kỹ năng lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phản hồi. Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Cầu đường hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức về thiết kế, thi công, giám sát công trình cầu đường.
Nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng về cầu đường.
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad 3D.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.
Kỹ năng lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phản hồi.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ V7 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ V7

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 448/5E Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

