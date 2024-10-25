Tuyển Kỹ Sư thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô C
- 2A
- CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3
- Phường Thới Hòa, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Quản lý các quy trình sản xuất ( lĩnh vực cơ khí, chế tạo linh kiện otô).
Lên kế hoạch chuẩn bị nguyên liệu sản xuất.
Quản lý chất lượng sản phẩm.
Cải tiến chất lượng sản phẩm.
Quản lý công nhân.
Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, ô tô, chế tạo máy, vật liệu xây dựng....không cần kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Đọc hiểu Autocad 2D,3D.
Giao tiếp tiếng Anh / Hàn (ưu tiên).
Khả năng tư duy, kiểm soát công việc tốt.
Hòa đồng, cởi mở với đồng nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện
Thưởng tháng lương thứ 13, thâm niên
Có 12 ngày phép năm/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
