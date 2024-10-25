Tuyển Kỹ Sư thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C - 2A - CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý các quy trình sản xuất ( lĩnh vực cơ khí, chế tạo linh kiện otô).

Lên kế hoạch chuẩn bị nguyên liệu sản xuất.

Quản lý chất lượng sản phẩm.

Cải tiến chất lượng sản phẩm.

Quản lý công nhân.

Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, ô tô, chế tạo máy, vật liệu xây dựng....không cần kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Đọc hiểu Autocad 2D,3D.

Giao tiếp tiếng Anh / Hàn (ưu tiên).

Khả năng tư duy, kiểm soát công việc tốt.

Hòa đồng, cởi mở với đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước

Môi trường làm việc thân thiện

Thưởng tháng lương thứ 13, thâm niên

Có 12 ngày phép năm/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CASTEC VINA

