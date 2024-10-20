Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bệnh viện Thẩm Mỹ Thu Cúc - 1B Yết Kiêu, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế đã trang bị cho các khoa/phòng; đề xuất thu hồi, điều chuyển đối với các trang thiết bị y tế sử dụng kém hiệu quả;

- Thực hiện kiểm tra công tác bảo hộ, an toàn lao động, đặc biệt đối với các thiết bị có rủi ro cao đối với người sử dụng;

- Theo dõi, đánh giá chất lượng, phản hồi thông tin về biến cố bất lợi của trang thiết bị y tế trong quá trình sử dụng với lãnh đạo đơn vị.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình quản lý và sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế tại các khoa/phòng trong phạm vi được giao;

- Thực hiện hoặc giám sát thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra chất lượng, kiểm định trang thiết bị y tế tại bệnh viện.

- Tiếp nhận, giám sát lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao, hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế đến khoa/phòng trong đơn vị theo kế hoạch được duyệt;

- Quản lý các hồ sơ chứng từ, nghiệm thu, bàn giao trang thiết bị y tế theo quy định;

- Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong đơn vị và các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế.

- Có khả năng chẩn đoán, phát hiện được vấn đề đối với trang thiết bị y tế và đề xuất giải pháp xử lý;

- Báo cáo công việc kỹ thuật

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Từ 26 tuổi trở lên

- Trình độ: Cao đẳng/ đại học , chuyên ngành kỹ thuật y sinh/ chứng chỉ quản lý trang thiết bị y tế.

- Yêu cầu có kinh nghiệm baỏ trì, bảo dưỡng thiết bị y tế trong bệnh viện.

- Có thể đi công tác các tỉnh

- 1-2 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và mối quan hệ trong lĩnh vực Thiết bị y tế.

Các kỹ năng: - Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật, có tiếng anh là một lợi thế

- Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức công việc, chịu được áp lực cao

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cầu toàn khi thực hiện sửa chữa.

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty/Tập đoàn

- Mức lương: từ 9-12tr/ tháng. Được xét tăng lương theo quy định của Công ty.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH-BHYT-BHTN, phép năm, thưởng Lễ-Tết, thưởng hoàn thành công việc xuất sắc trong tháng, sinh nhật, hiếu-hỷ...

- Có nhiều cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp

- Được hưởng các dịch vụ y tế, khám sức khỏe, mua sản phẩm tại Công ty với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.