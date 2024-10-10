Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÀI HÒA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÀI HÒA
Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
• Thực hiện các công việc do Leader phân công.
• Triển khai bản vẽ hệ thống MEPF bằng Revit.
• Tính toán thiết kế theo chỉ dẫn của khách hàng
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÀI HÒA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành. Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật cá nhân,... Lương tháng 13, thưởng khác. Được đề xuất, xét tăng lương định kỳ (2 lần /1 năm). Được tham gia các khóa học về ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật) do công ty chi trả 100%. Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng: Tham gia các hoạt động Team Building, thể thao (bóng đá, cầu lông), du lịch 2 lần/năm,... Trà, café free tại khu pantry. Môi trường làm việc năng động với những đồng nghiệp trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết. Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÀI HÒA
