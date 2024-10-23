Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và duy trì hoạt động PCvà NB(Xử lý và phòng ngừa sự cố phần mềm/ phần cứng) Duy trì và theo dõi hệ thống thiết bị IT(máy in, máy chiếu, WiFi, thiết bị phòng họp ) Duy trì theo dõi và quản lý hoạt động phòng máy ( thao tác AD, sao lưu đĩa, chống virus) Duy trì và theo dõi hoạt động của thiết bị mạng(Router, Switch, Firewall) Phụ trách xin mua phần mềm IT Phụ trách đào tạo SOP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành CNTT và liên quan Tiếng Anh hoặc Trung giao tiếp trong công việc ưu tiên có kinh nghiệm liên quan

Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc Trợ cấp nhà ở, xăng xe, đi lại Lương tháng 13 , KPI theo đánh giá chủ quản và doanh số Xét tăng lương hàng năm theo doanh số Thưởng lễ , tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.