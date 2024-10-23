Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Miền Bắc
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi và duy trì hoạt động PCvà NB(Xử lý và phòng ngừa sự cố phần mềm/ phần cứng)
Duy trì và theo dõi hệ thống thiết bị IT(máy in, máy chiếu, WiFi, thiết bị phòng họp )
Duy trì theo dõi và quản lý hoạt động phòng máy ( thao tác AD, sao lưu đĩa, chống virus)
Duy trì và theo dõi hoạt động của thiết bị mạng(Router, Switch, Firewall)
Phụ trách xin mua phần mềm IT
Phụ trách đào tạo SOP
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành CNTT và liên quan
Tiếng Anh hoặc Trung giao tiếp trong công việc
ưu tiên có kinh nghiệm liên quan
Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc
Trợ cấp nhà ở, xăng xe, đi lại
Lương tháng 13 , KPI theo đánh giá chủ quản và doanh số
Xét tăng lương hàng năm theo doanh số
Thưởng lễ , tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM
