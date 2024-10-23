Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và duy trì hoạt động PCvà NB(Xử lý và phòng ngừa sự cố phần mềm/ phần cứng) Duy trì và theo dõi hệ thống thiết bị IT(máy in, máy chiếu, WiFi, thiết bị phòng họp ) Duy trì theo dõi và quản lý hoạt động phòng máy ( thao tác AD, sao lưu đĩa, chống virus) Duy trì và theo dõi hoạt động của thiết bị mạng(Router, Switch, Firewall) Phụ trách xin mua phần mềm IT Phụ trách đào tạo SOP
Theo dõi và duy trì hoạt động PCvà NB(Xử lý và phòng ngừa sự cố phần mềm/ phần cứng)
Duy trì và theo dõi hệ thống thiết bị IT(máy in, máy chiếu, WiFi, thiết bị phòng họp )
Duy trì theo dõi và quản lý hoạt động phòng máy ( thao tác AD, sao lưu đĩa, chống virus)
Duy trì và theo dõi hoạt động của thiết bị mạng(Router, Switch, Firewall)
Phụ trách xin mua phần mềm IT
Phụ trách đào tạo SOP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành CNTT và liên quan Tiếng Anh hoặc Trung giao tiếp trong công việc ưu tiên có kinh nghiệm liên quan
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành CNTT và liên quan
Tiếng Anh hoặc Trung giao tiếp trong công việc
ưu tiên có kinh nghiệm liên quan

Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc Trợ cấp nhà ở, xăng xe, đi lại Lương tháng 13 , KPI theo đánh giá chủ quản và doanh số Xét tăng lương hàng năm theo doanh số Thưởng lễ , tết
Đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc
Trợ cấp nhà ở, xăng xe, đi lại
Lương tháng 13 , KPI theo đánh giá chủ quản và doanh số
Xét tăng lương hàng năm theo doanh số
Thưởng lễ , tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN03, Khu công nghiệp Đồng Văn 4, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

