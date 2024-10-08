Tuyển Điện tử/Phần cứng Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Viettel Software

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Viettel Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng tài liệu thiết kế phục vụ cài đặt phần mềm, tích hợp hệ thống của Viettel với hệ thống trong mạng lưới của khách hàng (Thiết kế Low level Design, High Level Design). Tham gia xây dựng tài liệu kỹ thuật phục vụ triển khai sản phẩm. Cài đặt phần mềm của sản phẩm trên máy chủ Linux. Cấu hình, đấu nối thiết bị của Viettel với thiết bị của khách hàng trong mạng lưới. Kiểm thử nghiệm thu các tính năng theo yêu cầu của khách hàng. Tham gia vận hành khai thác hệ thống sau khi chạy tải. Xây dựng tài liệu đào tạo và thực hiện đào tạo sản phẩm và bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Tiếp nhận, xây dựng mô tả, nghiệm thu các tính năng mới của sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Tiếp nhận, phân tích và xử lý lỗi phát sinh của sản phẩm đã bán cho khách hàng. Hỗ trợ Khách hàng cập nhật, nâng cấp các phiên bản mới khi có yêu cầu. Hỗ trợ Khách hàng cấu hình các chính sách kinh doanh và tối ưu hệ thống. Tham gia xây dựng tài liệu phục vụ hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng. Tham gia xây dựng các tài liệu và đào tạo sản phẩm cho khách hàng. Định kỳ thực hiện kiểm tra sức khỏe hệ thống (checklist hệ thống).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành Kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Toán học, Toán – động lực học, Điện tử viễn thông,... Trình độ tiếng Anh tương đương tối thiểu 550 điểm Toeic. Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux (LPI), Cơ sở dữ liệu (SQL...) hoặc về mạng Viễn thông (mạng 2G, 3G, 4G...). Chịu áp lực làm OT (theo kế hoạch nâng cấp các phiên bản phần mềm...).
Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập: hấp dẫn theo thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
Phúc lợi: hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.
Happytime: 15 phút các buổi chiều trong tuần.
2. Môi trường làm việc
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số. Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất. Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.
Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.
Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành. Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ. Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
4.Địa điểm làm việc
Viettel Software Service : Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN
Viettel Software Service : Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Software

Viettel Software

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

