Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM

Điện tử viễn thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P.301, Tầng Trung Tâm Công nghệ, KCN Thăng Long, H. Đông Anh, Tp. Hà Nội, Việt Nam, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức khảo sát hiện trường, thiết kế thi công, lập kế hoạch, dự toán khối lượng và tiến độ triển khai Hạ Tầng mạng và Điện nhẹ gửi các phòng ban phê duyệt. Làm việc với chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà, thầu phụ để lên phương án thi công gồm: các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục thi công, tiến độ thi công; Quản lý giám sát nguồn lực tại hiện trường bao gồm vật tư thiết bị, tổ đội hay thầu phụ thi công, lắp đặt, đo kiểm nghiệm thu chất lượng thi công Hạ Tầng mạng/ Điện Nhẹ. Hoàn thành hồ sơ dự án gửi chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà phê duyệt trước khi vào thi công; Chủ trì công tác nghiệm thu, bàn giao với chủ đầu tư, đơn vị vận hành khai thác.
Tổ chức khảo sát hiện trường, thiết kế thi công, lập kế hoạch, dự toán khối lượng và tiến độ triển khai Hạ Tầng mạng và Điện nhẹ gửi các phòng ban phê duyệt.
Làm việc với chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà, thầu phụ để lên phương án thi công gồm: các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục thi công, tiến độ thi công;
Quản lý giám sát nguồn lực tại hiện trường bao gồm vật tư thiết bị, tổ đội hay thầu phụ thi công, lắp đặt, đo kiểm nghiệm thu chất lượng thi công Hạ Tầng mạng/ Điện Nhẹ.
Hoàn thành hồ sơ dự án gửi chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà phê duyệt trước khi vào thi công;
Chủ trì công tác nghiệm thu, bàn giao với chủ đầu tư, đơn vị vận hành khai thác.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 23-30 tuổi. Sử dụng thành thạo MS office, và Auto CAD. Trung thực, trách nhiệm với công việc. Có kinh nghiệm CCTV, Access Control là một lợi thế
Nam, từ 23-30 tuổi.
Sử dụng thành thạo MS office, và Auto CAD.
Trung thực, trách nhiệm với công việc.
Có kinh nghiệm CCTV, Access Control là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 hàng ngày từ thứ 2 – thứ 6
- Thứ 7 & Chủ Nhật sẽ được tính là làm thêm Theo QĐ Nhà Nước từ 150%-400%
- Lương theo thoả thuận và đảm bảo cạnh tranh + Phụ cấp kỹ thuật hàng tháng
- Đánh giá xét nâng lương định kỳ hàng năm;
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, khám sức khoẻ định kỳ theo quy định của nhà nước;
- Được hưởng chế độ Lương tháng 13, và thưởng vào tất cả các dịp Lễ, Tết,..
- Nhân viên làm việc cứ đủ 03 năm được tăng 1 ngày phép;
- Được tham gia vào các Hoạt động Công ty như: Nghỉ mát, YEP,...
- Chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P301,tòa nhà Công nghệ, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh,TP Hà Nội

