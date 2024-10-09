Tuyển Điện tử viễn thông Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB

Điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Detech Tower số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công việc nghiên cứu phát triển:
- Tính toán, thiết kế, mô phỏng phục vụ chế tạo sản phẩm hàng không vũ trụ (phát triển sản phẩm).
- Xây dựng đề cương nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, báo cáo khoa học trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.
- Đo đạc, phân tích các tham số, đánh giá chất lượng sản phẩm
- Giám sát việc chế tạo, xây dựng các bài đo tham số sản phẩm
2. Các công việc khác:
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành sản phẩm và tham gia vào quá trình sản xuất thiết bị, sản phẩm.
- Thực hiện đào tạo nội bộ về sản phẩm phát triển
- Thực hiện báo cáo công việc theo định kỳ hoặc theo yêu cầu phát sinh.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng và Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên các chuyên ngành Hàng không Vũ trụ, Điện tử - Viễn thông, Điện – Điện tử, Cơ – Điện tử, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Có kỹ năng phân tích, đánh giá và có thể viết tài liệu nghiên cứu.
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng: TOEIC 550 trở lên hoặc tương đương.
- Đã từng nghiên cứu phát triển thiết bị trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, vô tuyến điện tử
- Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế mạch là lợi thế
- Có khả năng sử dụng thành thạo các loại máy đo phân tích mạng, phân tích phổ,...
- Các ứng viên tham gia và đạt các giải thưởng tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế
- Các ứng viên đã có thời gian đào tạo, làm việc tại nước ngoài hoặc làm việc trong môi trường công ty nước ngoài

Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng: Theo thỏa thuận
- Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Được tham dự các khóa đào tạo nội bộ và khóa bồi dưỡng của ngành theo yêu cầu công việc
- Được cử đi học, đào tạo trong nước và nước ngoài
- Được nghỉ 12 ngày phép/ năm. Được thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng lương thứ 13 và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty
- Được tham quan nghỉ mát hàng năm.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB

Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vp.Hà Nội: Tầng 6 tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà NộiVp.HCM: Phòng 1001, lầu 10 tòa nhà Vina Giày, 180-182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

