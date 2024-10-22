Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Linh Đà, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai

Điện/ điện tử/ điện lạnh

+ Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường.

+ Lập biện pháp thi công, tổ chức và quản lý công tác thi công hằng ngày tại công trường.

+ Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

+ Thành thạo shopdrawing, Bóc tách khối lượng, lập dự toán, kế hoạch thu hồi vốn, hồ sơ thanh quyết toán công trình.

+ Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thầu phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công.

+ Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi công, tổ chức nghiệm thu từng công việc, giai đoạn, nghiệm thu các hạng mục và nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao.

+ Quản lý vật tư, dụng cụ thi công và các tài sản khác của công ty.

+ Tổ chức lập báo cáo của công trường theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

+ Trình độ: Kỹ sư cơ điện.

+ Giới tính: Nam.

+ Đã từng làm CHT ở công trình dân dụng cấp II, có chứng chỉ huấn luyện CHT, chứng chỉ giám sát công trình dân dụng cấp II còn hiệu lực.

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Autocad, Project và các phần mềm chuyên ngành

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; kỹ năng quản lý, giám sát; kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo; kỹ năng giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền Lợi

- Thu nhập: Thoả thuận (>20 triệu)

- Thưởng: Theo doanh số, theo hiệu quả công việc (Thỏa thuận khi phỏng vấn).

- Quyền lợi khác:

+ Nâng cao chuyên môn, kỹ năng (được hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ).

+ Thăng tiến lên các vị trí quản lý.

+ Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động: BHXH, BHYT.

+ Được nghỉ, thưởng các ngày lễ tết theo quy định, quà tặng sinh nhật, nghỉ mát...

