Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty TNHH Niềm Tin làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Niềm Tin
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH Niềm Tin

Thiết kế/chế tạo máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công ty TNHH Niềm Tin

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, thiết kế, phát triển các giải pháp kỹ thuật, đảm bảo được sự phê duyệt của khách hàng và tạo cơ sở cho bộ phận Triển khai thực thi trên thực tế cho các hệ thống điều khiển trong tòa nhà.
- Đào tạo nội bộ và cho khách hàng, đào tạo kiến thức sản phẩm cho nhân viên bán hàng, cùng nhân viên bán hàng gặp gỡ và thuyết trình giải pháp kỹ thuật cho các hệ thống điều khiển trong tòa nhà
- Lập hồ sơ chào giá, chào thầu cho các hệ thống điều khiển trong tòa nhà

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A/ Năng lực chuyên môn:
- Tốt nghiệp ĐH/ CĐ nghành: Điện, điện tử, cơ điện tử, điều khiển, thiết bị đo lường...
- Ưu tiên: có kinh nghiệm về một hoặc các hệ thống điều khiển tòa nhà BMS, lập trình PLC, tòa nhà thông minh Smarthome, các hệ thống điện nhẹ như Access control, Camera, LAN & TEL
- Kỹ năng: AutoCAD, tin học văn phòng
- Tiếng Anh: Đọc, viết và giao tiếp tốt
- Phần mềm ứng dụng cho công việc: sử dụng thành thạo Autocad, Project...
B/ Kỹ năng
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Có kỹ năng tự quản lý và thực hiện công việc theo kế hoạch.
- Có kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề.
- Chủ động, nhiệt tình, có tinh thần dịch vụ khách hàng.
- Tư duy logic, sáng tạo.
- Kỹ năng trình bày, giao tiếp rõ ràng, dễ hiểu.
- Năng động, chuyên cần, có trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Niềm Tin Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Đối với công việc tại công trường được được hưởng Bảo hiểm tai nạn 24/24;
- Lương mềm theo khối lượng công việc;
- Thưởng ngày lễ, Tết, sinh nhật, thưởng thâm niên công tác, thưởng hiệu quả kinh doanh;
- Phụ cấp laptop, phụ cấp công tác phí;
- Du lịch hàng năm cùng Công ty;
- Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng và có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Niềm Tin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Niềm Tin

Công ty TNHH Niềm Tin

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

