Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty TNHH Niềm Tin làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, thiết kế, phát triển các giải pháp kỹ thuật, đảm bảo được sự phê duyệt của khách hàng và tạo cơ sở cho bộ phận Triển khai thực thi trên thực tế cho các hệ thống điều khiển trong tòa nhà.

- Đào tạo nội bộ và cho khách hàng, đào tạo kiến thức sản phẩm cho nhân viên bán hàng, cùng nhân viên bán hàng gặp gỡ và thuyết trình giải pháp kỹ thuật cho các hệ thống điều khiển trong tòa nhà

- Lập hồ sơ chào giá, chào thầu cho các hệ thống điều khiển trong tòa nhà

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A/ Năng lực chuyên môn:

- Tốt nghiệp ĐH/ CĐ nghành: Điện, điện tử, cơ điện tử, điều khiển, thiết bị đo lường...

- Ưu tiên: có kinh nghiệm về một hoặc các hệ thống điều khiển tòa nhà BMS, lập trình PLC, tòa nhà thông minh Smarthome, các hệ thống điện nhẹ như Access control, Camera, LAN & TEL

- Kỹ năng: AutoCAD, tin học văn phòng

- Tiếng Anh: Đọc, viết và giao tiếp tốt

- Phần mềm ứng dụng cho công việc: sử dụng thành thạo Autocad, Project...

B/ Kỹ năng

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

- Có kỹ năng tự quản lý và thực hiện công việc theo kế hoạch.

- Có kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề.

- Chủ động, nhiệt tình, có tinh thần dịch vụ khách hàng.

- Tư duy logic, sáng tạo.

- Kỹ năng trình bày, giao tiếp rõ ràng, dễ hiểu.

- Năng động, chuyên cần, có trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Niềm Tin Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Đối với công việc tại công trường được được hưởng Bảo hiểm tai nạn 24/24;

- Lương mềm theo khối lượng công việc;

- Thưởng ngày lễ, Tết, sinh nhật, thưởng thâm niên công tác, thưởng hiệu quả kinh doanh;

- Phụ cấp laptop, phụ cấp công tác phí;

- Du lịch hàng năm cùng Công ty;

- Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng và có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Niềm Tin

