Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty Cổ phần Môi trường Eclim Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Tại Công ty Cổ phần Môi trường Eclim Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 383 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khảo sát mặt bằng lên phương án triển khai;
- Gia công lắp ráp bảo trì hệ thống đường ống, khung giá đỡ thiết bị.
- Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện và hệ thống ống cấp nước.
- Tổ chức quản lý nhân sự phối kết hợp các bộ phận tối ưu tiến độ triển khai.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành điện – cơ điện; Công nghệ môi trường, Cấp thoát nước – biết về hệ thống cấp thoát nước; Kỹ sư Môi trường...
- Biết về autocad và các phần mềm có liên quan là lợi thế.
- Kinh nghiệm tối thiểu: 22 - 35 tuổi, có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Biết lái xe ô tô hạng B2 là 1 lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Môi trường Eclim Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, theo quy định.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng chính thức ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Môi trường Eclim Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
