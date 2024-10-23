Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25BT7, Foresa 9, Khu đô thị Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Thiết kế và phát triển các hệ thống bơm nhiệt (heatpump) nhằm tối ưu hóa hiệu suất năng lượng và tiết kiệm chi phí.

Tư vấn, lắp đặt và triển khai hệ thống nhiệt lạnh cho các công trình xây dựng và sản xuất.

Bảo trì, kiểm tra và đảm bảo hiệu suất hoạt động của các hệ thống nhiệt lạnh, heatpump.

Phân tích và đánh giá hiệu quả của các hệ thống hiện tại, đưa ra giải pháp cải tiến.

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và quy định kỹ thuật liên quan đến hệ thống HVAC và heatpump.

Hiểu biết sâu về kỹ thuật nhiệt động lực học, nguyên lý làm việc của heatpump và hệ thống điều hòa không khí.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và thiết kế hệ thống HVAC.

Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt với các bên liên quan, từ kỹ thuật viên đến khách hàng.

Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế kỹ thuật như AutoCAD, Revit, hoặc các công cụ mô phỏng hệ thống nhiệt.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thoả thuận. Mức lương cứng theo năng lực lên đến 20 triệu;

Lương tháng 13, 5% lương công trình, thưởng trên lợi nhuận Công ty

Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật Việt Nam

Cơ hội du lịch, nghỉ mát hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ,...

Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc

 Nghỉ chủ nhật; các ngày lễ tết được nghỉ theo quy định Nhà nước.

