Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ DTT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A2 - BT4 đường Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng ứng dụng phần mềm trên nền công nghệ Java và Phần mềm mã nguồn mở.

- Tham gia các dự án công nghệ thông tin cho các bộ ngành, địa phương về chính quyền điện tử.

- Tham gia quá trình phân tích thiết kế hệ thống đưa ra các giải pháp thiết kế.

- Lựa chọn và nghiên cứu công nghệ cho từng dự án.

- Quản lý team từ 3-5 người trong quá trình phát triển phần mềm.

- Đảm bảo chất lượng và tiến độ các phần phụ trách.

- Phân công,hướng dẫn, điều phối và hỗ trợ các thành viên trong team thực hiện các công việc được giao.

- Cài đặt hệ thống trên các hạ tầng kiểm thử và chạy thật đảm bảo hệ thống vận hành đúng theo thiết kế.

- Trao đổi hỗ trợ với đội nghiệp vụ, kiểm thử đảm bảo dự án triển khai đúng yêu cầu khách hàng và chất lượng sản phẩm.

- Tham gia hỗ trợ viết các tài liệu bao gồm : Kiến trúc hệ thống, Phân tích thiết kế hệ thống, Tài liệu cấu hình hệ thống

- Thường xuyên báo cáo tiến độ phát triển và có giải pháp xử lý trong quá trình triển khai dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong phát triển phần mềm.

- Có khả năng lập trình java cụ thể trên nền tảng web (jsp /servlet).

- Sử dụng thành thảo các framework như spring, struts,hibernate liferay là một lợi thế.

- Khả năng thành thạo các công cụ phát triển như eclipse, svn, tomcat, jboss.

- Khả năng làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Mysql, Oracle, mariadb, PostgreSQL...

- Khả năng sử dụng thành thạo ajax, javascript, css, jquery...trong phát triển web.

- Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống bằng ngôn ngữ UML.

- Có kỹ năng quản lý, phân công công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển Portlet trên Liferay.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý và làm việc với các dự án chính phủ điện tử.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DTT Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo nhận 13 tháng lương / năm và thưởng theo năm tùy thuộc hiệu quả kinh doanh và năng lực cống hiến của mỗi cá nhân.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm nghỉ lễ, phép theo quy định.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần nghỉ thứ 7 & CN.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và hòa đồng với cơ hội thăng tiến lớn.

Luôn được đào tạo chuyên môn, học hỏi liên tục các công nghệ mới mang tính thực tế cao và tham gia các dự án lớn

Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực

Hưởng thêm trợ cấp ăn trưa, và đi lại nếu có.

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép theo luật định khi ký Hợp đồng lao động.

Hưởng các chế độ phúc lợi như nghỉ mát, ngoại khóa, các sự kiện hàng quý/năm, các phần quà các ngày lễ, tết...

Có cơ hội đc chia cổ phần và thành cổ đông của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DTT

