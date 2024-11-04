Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Tự Động Hóa HV99 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Tự Động Hóa HV99 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tự Động Hóa HV99
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty TNHH Tự Động Hóa HV99

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Tự Động Hóa HV99

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 13D, Lô 18, Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách các công việc liên quan đến lập trình PLC
- Làm tủ điều khiển, test mạch, hệ thống điều khiển
- Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp điều khiển tự động hóa.
- Lập giải pháp cho từng dự án.
- Sửa chữa, lắp đặt cải tiến hệ thống điện, điện tự động hóa trong sản xuất, đảm bảo an toàn tiết kiệm, hiệu quả.
- Đi cùng các anh có kinh nghiệm để học hỏi phụ việc.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng Đại học/cao đẳng hệ Kỹ sư các chuyên ngành: Điều khiển tự động, Tự động hoá
- Biết sử dụng các phần mềm lập trình
- Kinh nghiệm: Ưu tiên người có kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Có thể đi làm luôn

Tại Công ty TNHH Tự Động Hóa HV99 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thoả thuận lúc pv (theo năng lực)
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Thưởng lễ tết, lương tháng 13
- Du lịch cùng Công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tự Động Hóa HV99

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 789, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

