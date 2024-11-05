Tuyển Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SAO MỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SAO MỘC
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SAO MỘC

Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SAO MỘC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1, ngõ 172 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phân tích nhu cầu, Tư vấn, thiết kế, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho khách hàng
• Giới thiệu, thuyết trình và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của Công ty
• Viết hồ sơ kỹ thuật cho hồ sơ thầu và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thầu, hỗ trợ hoàn thiện nội dung hợp đồng ký kết với khách hàng
• Tham gia hỗ trợ triển khai
• Nghiên cứu, tìm hiểu về công nghệ liên quan đến dịch vụ khách hàng quan tâm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn giải pháp về hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống camera giám sát, hệ thống điện nhẹ, an toàn thông tin, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SAO MỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thoả thuận phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thưởng theo năng lực
- Công ty đóng BHXH theo đúng quy định của pháp luật.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách như nghỉ phép, du lịch hàng năm cùng công ty....
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SAO MỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SAO MỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG SAO MỘC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 26 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

