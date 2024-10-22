Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEW GOLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 401/22 Bình Lợi, Phường 13 , Quận Bình Thạnh Tp HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra dự toán, lập dự toán các gói thầu/dự án Bóc tách khối lượng, chi phí gói thầu, tham gia công tác đấu thầu Làm BPTC, chuẩn bị các Hồ sơ nội nghiệp, Hồ sơ pháp lý Lập hồ sơ hoàn công, thanh toán, quyết toán công trình Giao/ nhận hồ sơ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tương đương. Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy ngành xây dựng cầu đường. Sử dụng thành thạo MS Office, Autocad. Có khả năng điều phối, tổng hợp thông tin, ngoại giao tốt. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEW GOLD Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ T2 đến T6. Buổi sáng 07:30-11:30, buổi chiều 13:00-17:00 Các phúc lợi khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. Công ty có bếp ăn trưa, chi trả 30K/ Phần trừ vào lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEW GOLD

