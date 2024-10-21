Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Tam Nông

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mảng Sân Golf & Khách Sạn Đảm bảo các thiết bị, hệ thống kỹ thuật hoạt động nằm trong thiết kế và khuyến cáo của nhà sản xuất, bao gồm: Hệ thống điện nước; Hệ thống máy phát điện, tủ phân phối; Hệ thống điều hòa; Hệ thống xông xục; Hệ thống gas; Hệ thống âm thanh ánh sáng; Hệ thống phòng cháy chữa cháy... Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận khác về các sự cố kỹ thuật. Nắm rõ và thực hiện những thủ tục xử lý tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điên, mất nước, cứu hộ thang máy...Đảm bảo phản hồi nhanh chóng đối với những yêu cầu dịch vụ từ khách hàng và các BP khác trong Công ty. Giám sát và phối hợp cùng các nhà thầu bên ngoài theo đúng hợp đồng, hợp đồng thuê, hợp đồng dịch vụ, và chế độ bảo hành. Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ và bảo trì ngăn ngừa cho hệ thống kỹ thuật; Nhận biết và cảnh báo các rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, đề xuất và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố, giảm thiểu rủi ro. Tổ chức lịch làm việc của bộ phận, đánh giá hoạt động của nhân viên, đào tạo nhân viên vận hành đúng các thiết bị máy móc đã và đang sử dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Tự động hóa và một số chuyên nghành có liên quan Đã có kinh nghiệm tại vị trí kỹ thuật vận hành tòa nhà (du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn....) Am hiểu về hệ thống ME bao gồm: điện, nước, điều hòa, phòng cháy chữa cháy... Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận Phụ cấp ăn trưa BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Khám sức khỏe, du lịch hàng năm Thưởng Lễ, Tết cao (8/3, 20/10, 2/9, 30/4, 01/05, sinh nhật Tập đoàn...) Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 1/6, trung thu, chính sách khuyến học cho con em CBNV, ...) Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Công ty Luyện tập Golf miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

