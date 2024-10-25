Tuyển Kỹ Sư thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KMG Office, 193 Nguyễn Văn Kỉnh, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Công ty cổ phần kỹ thuật KAMI là đại lý chính hãng của Mitsubishi tại Việt Nam, chuyên cung cấp động cơ thủy, thiết bị, phụ tùng và dịch vụ sửa chữa cho ngành hàng hải. Hiện chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

Kỹ sư Bán hàng & Hỗ trợ Kỹ thuật (Sales & Support Engineer).

Mô tả công việc:

- Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn sản phẩm phụ tùng động cơ và các sản phẩm liên quan, phù hợp với nhu cầu của khách hàng

- Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Chăm sóc khách hàng , tham gia các công việc kỹ thuật sữa chữa máy

- Phối hợp với Kế toán công nợ: Nhắc nợ, thu hồi công nợ khách hàng

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành vận hành và khai thác máy tàu thủy, cơ khí động lực

- Kinh nghiệm từ 1-2 năm (ưu tiên) trong sữa chữa máy tàu hoặc bán các sản phẩm liên quan đến hàng hải

- Có khả năng giao tiếp tốt, năng động, nhanh nhẹn có trách nhiệm trong công việc

- Khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt

- Sử dụng tốt tin học văn phòng, email

- Khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản, đặc biệt là tiếng anh chuyên ngành máy tàu thủy (ưu tiên)

Tại KAMI Engineering Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: thỏa thuận theo năng lực & kinh nghiệm

Thưởng lương tháng 13-14 theo kết quả kinh doanh

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao Động của Việt Nam hiện hành

Môi trường làm việc năng động, học hỏi được nhiều kinh nghiệm

Thời gian làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, 08:30-17:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KAMI Engineering Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin