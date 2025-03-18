Tuyển Kỹ sư xây dựng JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 221, đường số 84, khu phố 02, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Làm báo giá, hồ sơ chất lượng.

Dự toán ước tính & kiểm soát chi phí cho các dự án xây dựng

Bóc tách khối lượng và lập dự toán cho các dự án bảo trì, sửa chữa và năng lượng

Phân tích bản vẽ kỹ thuật và tài liệu dự án để xác định chính xác khối lượng công việc

Tính toán chi phí vật liệu, nhân công và các chi phí khác liên quan đến dự án

Lập và quản lý ngân sách dự án, đảm bảo dự án được thực hiện trong phạm vi ngân sách đã định

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kỹ thuật, mua sắm và thi công để đảm bảo tính chính xác của dự toán

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Quản lý dự án hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự toán công trình xây dựng

Biết sử dụng Microsoft office/ autocad/ phần mềm dự toán ..

Tuổi từ 24- 35. Ưu tiên biết tiếng trung

Thật thà, trung thực, có tính cẩn thận, tuân thủ các nội quy, quy định & các quy trình của công ty.

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận theo năng lực ( từ 12- 20tr)

Thưởng , bảo hiểm và chế độ phúc lợi đầy đủ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp.

Tham gia các dự án quy mô lớn và mang tầm chiến lược.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.